Ohne Führerschein und unter Drogen: Mann in Pomellen festgenommen

Am Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Bundespolizei am frühen Donnerstagmorgen einen 36-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein vor. Insgesamt sollte er mehr als 14.500 Euro Geldstrafe zahlen. Auch bei der Kontrolle in Pomellen hatte der Mann keine Fahrerlaubnis, so die Bundespolizei. Außerdem haben Beamte im Auto unter anderem Cannabis und eine erhebliche Menge des Hormons Testosteron gefunden. Ein Urintest auf THC und Amphetamine war positiv. Der 36-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz gebracht.

