Stand: 05.08.2024 15:46 Uhr Lkw-Fahrer bei Jatznick mit 2,3 Promille gestoppt

Mit 2,3 Promille Alkohol im Blut stoppte die Polizei am Montag einen ukrainischen Lkw-Fahrer zwischen Pasewalk und Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer Schlangenlinien fuhr und meldete sich bei der Polizei. In Jatznick missachtete der 58-Jährige Lkw-Fahrer allerdings die Aufforderung zum Anhalten. Die Polizisten mussten den Mann mit seinem Lkw daraufhin ausbremsen. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik nach Ueckermünde eingeliefert. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und informierte seine Spedition. Die schickte einen Ersatzfahrer, der den Lastwagen weiterfahren konnte.

