Stand: 26.09.2024 18:35 Uhr Lauben-Einbrüche: Polizei rät zu mehr Vorsicht

In der Kleingartenanlage Küssow-West bei Neubrandenburg ist in eine Laube eingebrochen worden. Dabei wurden Werkzeug und andere technische Geräte gestohlen. Die Polizei rät Kleingartenbesitzern in diesem Zusammenhang, ihre Lauben in der dunkleren Jahreszeit besser zu sichern. Zum Beispiel würden stabile Vorhängeschlösser, Bewegungsmelder oder Alarmanlagen die Diebe abschrecken oder ihnen zumindest das Handwerk erschweren. Außerdem sollten in den Lauben keine Wertgegenstänge gelassen werden. Laut Polizei nutzen Langfinger besonders die Herbstzeit für Beutezüge, weil die Lauben jetzt wieder längere Zeit leer stehen.

