Stand: 12.08.2024 12:28 Uhr Kulturherbst startet mit Künstler-Symposium in Neustrelitz

Ein internationales Künstler-Symposium mit dem Titel "Bund venit" in Neustrelitz bildet den Auftakt des Kulturherbstes 2024 in der Mecklenburgischen Seenplatte. Vom 1. bis 8. September treffen sich in der Alten Kachelofenfabrik zehn Künstler aus Rumänien, Israel und Deutschland zu einem Workshop. Die dabei entstehenden Arbeiten werden ab dem 7. September ausgestellt und eröffnen damit eine Reihe von rund 50 Veranstaltungen in 20 Orten des Landkreises. Weitere Höhepunkte sind ein Klappstuhlkonzert in Altentreptow, eine bunte Herbstwerkstatt im Schliemann-Museum in Ankershagen und das internationale Festival der Künste in Mirow. Weiterhin wird es Bücherflohmärkte, Büchertauschbörsen und Stadtführungen mit historischen Geschichten geben. Das komplette Programm des Kulturherbstes vom 7. bis 22. September ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung veröffentlicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte