Stand: 15.07.2024 08:00 Uhr Kreistag Mecklenburgische Seenplatte konstituiert sich

Am Montagnachmittag kommen die gewählten Mitglieder des Kreistages Mecklenburgische Seenplatte erstmals in Neubrandenburg zusammen. Elf Parteien und Wählergemeinschaften sind nach der Kommunalwahl am 9. Juni in den Kreistag eingezogen. Im Vorfeld haben sich sechs Fraktionen gebildet. Die FDP hat sich der SPD angeschlossen. Die Partei Freier Horizont und ein Kandidat der Freien Wähler hat sich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengetan. Ein weiterer Freier Wähler sowie die Wählergemeinschaft Ländlicher Raum sind Teil der CDU-Fraktion. Grüne und die Wählergemeinschaft Cannabis und Bürgerrechte bilden ebenfalls eine gemeinsame Fraktion. Auch in Vorpommern-Greifswald konstituiert sich am Montag der Kreistag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte