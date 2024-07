Stand: 16.07.2024 15:05 Uhr Kreistag Mecklenburgische Seenplatte: Einsprüche gegen Wahl

Gegen die Wahl des Kreistags Mecklenburgische Seenplatte liegen dem Wahlausschuss vier Einsprüche vor. Unter anderem gehe es um unerlaubte Werbung vor Wahllokalen und Falschinformationen an die Wahlberechtigten. In einem Fall wird auch die Auszählung der Stimmen angezweifelt. Betroffen sind Neubrandenburg, Demmin und das Amt Treptower Tollensewinkel. Nach Angaben der Wahlleiterin Annabell Pragst wird der Kreistag im September über die Einsprüche entscheiden. Am Montagnachmittag sind in Neubrandenburg die neu gewählten Mitglieder des Kreistages Mecklenburgische Seenplatte erstmals nach der Kommunalwahl zusammengekommen.

