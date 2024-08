Stand: 17.08.2024 07:24 Uhr Kreis Mecklenburgische Seenplatte sucht einen neuen Landrat

Die Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden im nächsten Jahr voraussichtlich zweimal an die Wahlurnen gerufen. Im September ist die nächste Bundestagswahl geplant und im Mai soll ein neuer Landrat gewählt werden. Ein gemeinsamer Wahltermin im September ist laut Kreisverwaltung nicht möglich, da die Amtszeit des amtierenden Landrates Heiko Kärger im Oktober 2025 endet und er in den Ruhestand gehen wird. Deshalb solle bereits im Mai gewählt werden, damit sein Nachfolger rechtzeitig das Amt übernehmen könne, heißt es aus der Kreisverwaltung. Über den genauen Termin will der Kreistag im Herbst entscheiden. Zuvor muss er noch einen neuen Kreiswahlleiter berufen. Die bisherige Leiterin Anabell Pragst hat ihr Amt aufgegeben. Sie hat eine neue Aufgabe in der Stadtverwaltung Neubrandenburg übernommen.

