Kratzeburg: 50 Zugreisende müssen evakuiert werden

Zwischen Waren und Neustrelitz hat ein Zug am Morgen auf einer Länge von 300 Metern eine Oberleitung abgerissen. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich keiner der etwa 50 Zuginsassen. Zwei Stunden später konnten die Reisenden mit Hilfe der Bundespolizei in eine andere Regionalbahn umsteigen und nach Neustrelitz weiterfahren. Der Schaden sei auf Materialermüdung zurückzuführen, heißt es. Die Reparatur werde bis in die späten Nachmittag andauern. Der betroffene Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar.

