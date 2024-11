Stand: 28.11.2024 06:52 Uhr Klink: Münzen und Schmuck im Wert von 100.000 Euro geraubt

Bei einem Einbruch in Klink bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Mittwoch bislang unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus in der Uferstraße eine Münzsammlung sowie diversen Gold- und Silberschmuck im Gesamtwert von ca. 100.000 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen mit Hinweisen zur Tat darum, sich zu melden.

