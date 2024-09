Stand: 04.09.2024 07:41 Uhr Klimaaktivisten in Neubrandenburg vor Gericht

Zwei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" müssen sich von Mittwoch an vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Den beiden 69 und 74 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, vor etwa zweieinhalb Jahren in Lindenhof bei Demmin und in Glantzhof bei Strasburg versucht zu haben, die Erdölleitung von Rostock zur Raffinerie im brandenburgischen Schwedt zu blockieren. Beide Männer waren für ihre geplanten Störungen aus Bayern angereist. Nachdem sie Geldstrafen von 4.000 Euro nicht akzeptiert hatten, sind sie jetzt wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs angeklagt.

