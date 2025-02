Stand: 26.02.2025 15:18 Uhr Keine Gartenabfälle verbrennen in der Seenplatte

Nach den ersten Tagen des Jahres mit milden Temperaturen erinnert der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte daran, dass das Verbrennen von Gartenabfällen verboten ist. Es würde sich mancherorts der Irrglaube halten, dass das in den Monaten März bis Oktober erlaubt sei, heißt es. Das ist laut Pflanzenabfallverordnung nur in Ausnahmefällen so. Die seien aber laut Kreis nicht gegeben, denn in der Seenplatte gäbe es 14 Wertstoffhöfe, die Grünschnitt annehmen.

