Stand: 23.08.2024 14:00 Uhr Kai Firneisen verlässt das Kreiskrankenhaus Demmin



Der langjährige Geschäftsführer Kai Firneisen verläßt das kommunale Kreiskrankenhaus Demmin. Nach NDR-Informationen übernimmt er ab 1. Januar die kaufmännische Leitung der Asklepios Klinik in Pasewalk. Firneisens Vertrag in Demmin wäre zum Jahresende ohnehin ausgelaufen. Unklar ist, ob er selbst oder der Kreis Mecklenburgische Seenplatte als Gesellschafter keine Verlängerung wollte. Bevor Firneisen nach Demmin kam, hat er bei einer Tochterfirma der Charitè in Berlin und beim Krankenhauskonzern AMEOS gearbeitet.

