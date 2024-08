Stand: 30.08.2024 07:15 Uhr Junge Inder starten Ausbildung zum Altenpflegehelfer

133 junge Frauen und Männer beginnen ihre Ausbildung am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Das Krankenhaus gehört zu den größten ausbildenden Einrichtungen in der Region. Die Pflege bildet wie in jedem Jahr den Schwerpunkt. 71 neue Auszubildende starten als Pflegefachkräfte, darunter auch erstmals 13 junge Leute aus Indien, weitere 18 als Kranken- und Altenpflegehelfer. Außerdem startet für angehende Physiotherapeuten, Medizinischen Technologen für Radiologie und Laboratoriumsanalytik die Ausbildung, genau wie für Operationstechnische bzw. Anästhesietechnische Assistenten, Ergotherapeuten, Kaufleuten für Büromanagement und Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Zudem nehmen drei junge Frauen ein Studium der Hebammenwissenschaften auf.

