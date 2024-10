Stand: 16.10.2024 07:54 Uhr Johannes Stelling-Preis: Ueckermünder ausgezeichnet

Gudrun und Lorenz Sandhofe aus Ueckermünde sind mit dem Johannes Stelling-Preis für soziales Engagement geehrt worden. Den Eheleuten wurde am Dienstagabend einer von drei Ehrenpreisen verliehen. Gudrund und Lorenz Sandhofe setzen sich intensiv für die Bewahrung der Erinnerungskultur ein, wobei ihr besonderes Interesse den ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern des Seebads Ueckermünde gilt, heißt es in der Begründung. Unter anderem organisieren sie dort seit 2015 den "Marsch des Lebens", um an den Holocaust im Dritten Reich zu erinnern. Der Stelling-Preis wurde bereits zum 19. Mal von der SPD-Landtagsfraktion vergeben. Namensgeber Johannes Stelling wurde 1933 in Berlin wegen seiner aufrechte Haltung für die Demokratie von den Nazis ermordet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.10.2024 | 09:30 Uhr