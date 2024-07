Stand: 24.07.2024 11:16 Uhr Job-Chance: Viele freie Ausbildungsplätze an der Seenplatte

Sechs Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind im Kreis Mecklenburgische Seenplatte noch mehr als 600 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das teilt die Agentur für Arbeit Neubrandenburg mit. Alle jungen Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sollten die vielfältigen Möglichkeiten nutzen und sich schnellstmöglich bewerben, heißt es. Gesucht werden Auszubildende in allen Branchen, vor allem aber für Berufe wie Kaufleute im Einzelhandel, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik, Kfz-Mechatroniker und Verwaltungsfachangestellte in der Kommunalverwaltung. Interessierte Jugendliche können sich direkt an die Berufsberatung der Arbeitsagentur in ihrer Region wenden und einen Termin für eine individuelle Berufsberatung vereinbaren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.07.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte