Stand: 21.08.2024 10:00 Uhr In vier Landkreisen stehen im Mai 2025 Landratswahlen an

In vier Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern werden im nächsten Jahr Landräte gewählt. Geeinigt haben sich die die Kreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald auf einen gemeinsamen Wahltag am 11.Mai 2025. Hintergrund ist unter anderem, dass frühestens sechs Monate beziehungsweise spätestens zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit der Landräte gewählt werden muss. Der Termin muss demnach zwischen April und August liegen, weil beispielsweise Heiko Kärger, Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, im Oktober 2025 in den Ruhestand geht. Die Kreisausschüsse und Kreistage müssen den Termin noch bestätigen.

