Stand: 13.09.2024 07:06 Uhr Illegale Schilder in Eggesin: Polizei sucht Tatverdächtige

Unbekannte haben in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sieben Schilder mit Aufschriften "Remigration", "Deislamisierung" und "Illegale Invasion" an Laternen und an Ortsschildern angebracht. Wie die Polizei Anklam mitteilte, hätten Beamte die Schilder in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag bemerkt und beschlagnahmt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten gegen Unbekannt auf. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

