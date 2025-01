Stand: 13.01.2025 16:18 Uhr Hotelneubau in Neubrandenburgs Innenstadt: Baugenehmigung erteilt

Nachdem die Stadt Neubrandenburg seit mehr als sieben Jahren um den Neubau eines Hotels in der Innenstadt ringt, wurde nun die Baugenehmigung erteilt. Das Gelände direkt an der Stadtmauer ist seit Jahrzehnten ungenutzt. Nun soll hier bis 2026 ein Vier-Sterne-Haus mit 142 Betten entstehen. Ein Architekturbüro aus Berlin will das Projekt umsetzen. Parallel dazu baut die städtische Wohnungsgesellschaft ein neues Wohnquartier. Baubeginn ist für November dieses Jahres geplant. Mehrere Investoren hatten sich bereits an der Gestaltung versucht, unter anderem der Maschinenbau-Unternehmer Günther Weber. Er hatte wegen bürokratischer Hürden das Vorhaben aufgegeben. Bis 1938 stand auf dem Platz eine Synagoge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte