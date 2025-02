Stand: 26.02.2025 16:11 Uhr Hospiz in Demmin soll bald gebaut werden

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll möglichst noch im Jahr 2025 der Grundstein für ein Hospiz gelegt werden. Dafür hat die gemeinnützige Gesellschaft "Hospizdienste im Demminer Umland" bereits ein Grundstück erworben. In der Region um die Hansestadt gäbe es bislang kein stationäres Hospiz. Die nächsten Häuser sind in Greifswald, Eggesin, Neubrandenburg und Waren. Schwerstkranke und sterbende Menschen sollten ihre Lebenszeit würdig, selbstbestimmt und weitgehend schmerzfrei verbringen können, heißt es von der Trägergesellschaft. Geplant sind in Demmin 12 Plätze. Ebenso viele Fachkräfte sollen sich um die Menschen kümmern. Laut Trägergesellschaft kostet das Hospiz rund 4,5 Millionen Euro. Zum Bau und zur Finanzierung sei eine Stiftung gegündet worden. Das Projekt sei auch auf Spenden und Fördermittel angewiesen. 700 Euro überreichten am Vormittag Soldaten vom Bundeswehrdepot Utzedel.

