Stand: 24.08.2024 16:43 Uhr Hornissen attackieren Spaziergänger bei den Ivenacker Eichen

Bei den Ivenacker Eichen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind mehrere Spaziergänger durch Hornissenstiche verletzt worden. Das betroffene Areal ist inzwischen abgesperrt. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben mindestens vier Personen verletzt. Sie werden derzeit im Krankenhaus Malchin behandelt. Die Polizei hat den Waldweg vorsorglich bis Anfang der Woche gesperrt, um Besucher vor weiteren Angriffen zu schützen. Was die Hornissen so aggressiv macht, sei noch unklar, so die Polizei. Zumindest sollten Spaziergänger die Hornissen nicht weiter provozieren. Die Ivenacker Eichen sind bis zu 1.000 Jahre alt und zählen zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.08.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte