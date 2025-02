Stand: 17.02.2025 17:39 Uhr Höchstspannungsleitung Pasewalk-Neuenhagen eingeweiht

Die sogenannte Uckermarkleitung von Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nach Neuenhagen bei Berlin ist in Betrieb gegangen. Über sie wird Windstrom nach Süden geliefert. Die 150 Kilometer lange Höchstspannungsleitung ersetzt alte Trassen aus DDR-Zeiten und kann dreimal mehr Strom transportieren als bisher. Damit könnten Netzengpässe vermieden werden, so eine Sprecherin des Netzbetreibers 50Hertz. Eine weitere Leitung ist von Pasewalk bis Güstrow geplant. Gegen den Verlauf dieser Trasse gibt es in Friedland Proteste. Anwohner befürchten gesundheitliche Schäden durch die Hochspannungsleitung und einen Wertverlust ihrer Grundstücke. Sie fordern, dass die Trasse im größeren Abstand um den Ort herumführt wird.

