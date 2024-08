Stand: 16.08.2024 05:48 Uhr Historische Funde bei Bauarbeiten in Neubrandenburg

Archäologen haben bei Bauarbeiten in der Großen Wollweberstraße in Neubrandenburg mehrere altertümliche Zähne von Tieren gefunden. Außerdem ist eine Art historischer Entwässerungsgraben entdeckt worden. In dem Gebiet befinden sich mehrere Bodendenkmale. Deshalb ist die Begleitung der Straßensanierung durch Archäologen gesetzlich vorgeschrieben. Experten rechnen mit einer Reihe von Funden. Daher könnte es im Zeitplan der Bauarbeiten zu unerwarteten Verzögerungen kommen, so die Stadtverwaltung. Geplant ist, dass die Sanierung der Straße bis Ende 2026 abgeschlossen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte