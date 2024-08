Stand: 29.08.2024 14:30 Uhr Handwerks- und Handelskammer bereiten Berufsbildungsmesse vor

Die diesjährige Messe Karrierewelten wird am 13.September 2024 im Jahnsportforum Neubrandenburg stattfinden. Organisatoren sind die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg. Die 140 Aussteller präsentieren 220 Berufe und mehr als 2.000 Ausbildungsplätze in der Haff-Müritz-Region. Zudem können Interessenten sich über zahlreiche Praktikumsplätze informieren. Handwerkskammerpräsident Hopf sagt: "Gerade mit Blick auf die Schülerpraktikumsprämie, die das Land Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr eingeführt hat, können junge Leute spannende Karrierewege entdecken."

