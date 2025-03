Stand: 02.03.2025 10:57 Uhr Handball-Regionalliga: Siege im Abstiegskampf

In der Handball-Regionalliga haben die Männer vom SV Fortuna ´50 Neubrandenburg und die von der SG Uni Greifswald/Loitz wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt geschafft. Neubrandenburg setzte sich zu Hause mit 28:26 gegen die zweite Mannschaft von Empor Rostock durch und kletterte in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz. Greifswald/Loitz gewann das Heimspiel gegen den BFC Preussen aus Berlin mit 29:23 und ist vorerst 13. und damit nicht mehr Letzter. Bis zum Saisonende hat Greifswald/Loitz noch acht und Neubrandenburg noch sieben Spiele. Um sicher in der Regionalliga zu bleiben, müssen die Teams mindestens Neunter werden.

