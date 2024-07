Stand: 24.07.2024 14:09 Uhr Halbzeit bei der Müritz-Saga: Intendant Düwell ist zufrieden

Trotz des wechselhaften Wetters läuft die Saison der Müritz-Saga in Waren gut. Am Wochenende ist Bergfest - das heißt die Hälfte der Spielzeit ist rum. Intendant und Regisseur Nils Düwell hofft, dass Ziel von 20.000 Besuchern in diesem Jahr zu erreichen. Allerdings würden Spontanbesucher nur kommen, wenn es nicht regnet. Die diesjährige Episode heißt "Verraten und verkauft". Es ist die 17. Spielzeit. Sie endet am 24. August.

