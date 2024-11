Stand: 04.11.2024 10:40 Uhr Haftbefehle und Bargeld bei Grenzkontrollen in Pomellen

Die Bundespolizei hat bei den Grenzkontrollen an der Autobahn 11 in Pomellen am Wochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt. Unter anderem gegen einen 32-jährigen Polen, der wegen bandenmäßigen und besonders schweren Diebstahls gesucht wurde. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz. Ebenfalls in Pomellen fiel am Sonnabend ein 52-jähriger deutscher Autofahrer auf, der im Kofferraum knapp 18.000 Euro Bargeld dabei hatte. Das Geld war auf mehrere Briefumschläge und lose Plastikbeutel verteilt. Da der Mann keinerlei Nachweise über die Herkunft hatte, stellte es die Bundespolizei sicher und übergab es der Bundeszollverwaltung.

