Grundstein für Bürgerhaus Burg Stargard gelegt

Am Dienstag ist der Grundstein für das neue Bürgerhaus am Markt in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) gelegt worden. In drei Jahren soll es fertig sein. Insgesamt soll es rund sechs Millionen Euro kosten. Zwei Drittel davon sind Fördermittel. Auf etwa 900 Quadratmetern wird dort auch die Verwaltung des Amtes Stargarder Land einziehen. Das Bürgerhaus wird barrierefrei. Ein Neubau ergänzt das Baudenkmal. Wichtig für die Stargarder und ihre Besucher: Wenn das Bürgerhaus fertig ist gibt es endlich auch eine öffentliche Toilette am Marktplatz.

