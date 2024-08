Stand: 16.08.2024 10:24 Uhr Grünow: Weg am Müritz-Nationalpark gepflastert

In Grünow bei Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 1.650 Meter langer Rad- und Wanderweg in Richtung Steinmühle fertig gestellt worden. Er wurde mit Betonpflastersteinen ausgebaut, nachdem er zuvor unbefestigt war. Investitiert hat die Gemeinde rund 700.000 Euro. Drei Viertel davon waren Fördermittel der EU und des Landes. Der Weg schließt eine Lücke zwischen dem Jugendwaldheim Steinmühle und dem Rad- und Wanderwegenetz des Müritz-Nationalparks. Die rund 300 Einwohner Grünows feiern in diesem Jahr das 700-jährige Bestehen ihrer Gemeinde. Höhepunkt der Feierlichkeiten soll ein Dorffest am 14. September werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte