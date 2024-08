Stand: 18.08.2024 10:00 Uhr Grünen-Ratsfrau gibt ihr Mandat in Neubrandenburg zurück

42 der 43 gewählten Stadtvertreter in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben ihre Wahl angenommen. Einzig die Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Wegner hat ihr Mandat zurückgegeben. Sie wolle sich auf die Arbeit im Kreistag als Vorsitzende der Fraktion Grüne/Cannabis und Bürgerrechte konzentrieren, so Wegner. Für sie rückt Reinhard Kirchhefer nach. Der Arzt des Neubrandenburger Klinikums war bisher Fraktionschef der Grünen. Kirchhefer erhielt bei der Wahl, die zweigeteilt am 9. Juni und 14. Juli stattgefunden hat, 459 Stimmen und landete damit hinter Wegner und Holger Mieth auf Rang drei der Liste der Grünen. Die Partei konnte nur zwei Sitze in der neugewählten Stadtvertretung erreichen und verlor damit drei. Die meisten Stimmen bei der Wahl der Stadtvertretung in Neubrandenburg hatte Thomas Schröder (Bündnis Sarah Wagenknecht) erhalten. Der ehemalige Leistungssportler und ehrenamtlich im Kleingartenverband Engagierte kam auf 2.493 Stimmen.

