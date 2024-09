Stand: 22.09.2024 17:53 Uhr Große Wünnow: Leiche von vermisstem Bootsführer geborgen

In dem Müritz-Nebengewässer Große Wünnow ist ein 63 Jahre alter Mann ertrunken. Er war laut Polizei am Sonnabend mit seinem Sportmotorboot unterwegs, über Bord gegangen und nach einigen Schwimmversuchen im Wasser versunken. Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei suchten nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde kamen zum Einsatz. Nach Einbruch der Dunkelheit mussten die Suchmaßnahmen zunächst erfolglos abgebrochen werden. Am Sonntagvormittag fanden Taucher die Leiche des Mannes am Grund des Sees. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird ermittelt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen gegenwärtig nicht vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 22.09.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte