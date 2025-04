Stand: 15.04.2025 06:51 Uhr Gravelotte: Campingplatz startet in Saison

Der Campingplatz Gravelotte am Kummerower See bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) öffnet für die Saison 2025. Er ist einer der wenigen in der Region, der noch kommunal betrieben wird. Die Idee einer Privatisierung sei vom Tisch, sagt Gravelottes Bürgermeister Michael Fernow (parteilos). Da gebe es Einigkeit in der Gemeindevertretung in Meesiger. Auch ein neuer Platzwart sei eingestellt worden, der die 120 Stellplätze und den Wasserwanderrastplatz betreut.

