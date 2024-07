Stand: 09.07.2024 08:15 Uhr Glasfaserausbau bei Waren und Stavenhagen

In Schwinkendorf haben Arbeiten begonnen, um die Region zwischen Waren und Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit Datenkabeln für schnelles Internet zu versorgen. Insgesamt sind auf etwa 280 Kilometer Tiefbauarbeiten nötig. 4.400 Haushalte sollen mit schnellem, stabilen Internet versorgt werden können. Damit sollen Unternehmen und Bewohner angelockt und die ländliche Region attraktiver gemacht werden, so ein Sprecher des Landkreises. Die Kabelverlegung bis zum Haus ist kostenlos, der direkte Anschluss des Hauses an das Glasfasernetz allerdings nicht.

