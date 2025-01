Stand: 29.01.2025 11:19 Uhr Gewalt in Notaufnahmen: Asklepios Pasewalk reagiert

Die Asklepios-Klinik in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will ihre Beschäftigten besser vor Gewalt und Bedrohung schützen. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Demnach hätte eine Umfrage des Zentralinstituts für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin ergeben, dass 2023 fast 90 Prozent der Beschäftigten in Notaufnahmen von körperlicher Gewalt durch Patienten betroffen gewesen sind. Nach Auskunft des Deutschen Krankenhausinstituts hängt das oft mit den teils sehr langen Wartezeiten in den Notaufnahmen zusammen. Pasewalker Asklepios-Mitarbeiter sollen deshalb künftig verstärkt zum Verhalten in Konfliktsituationen geschult und psychologisch unterstützt werden.

