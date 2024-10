Stand: 25.10.2024 11:00 Uhr Gestohlener Radlader gesucht: Polizei bittet um Hilfe

Bei einer Polizeikontrolle auf einem Grundstück in Georgendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am vergangenen Mittwoch fiel Polizisten ein Radlader ins Auge. Eine erste Fahndungsabfrage zeigte kein Ergebnis. Bei der Bearbeitung des Falles bemerkte ein Beamter in der Dienststelle, dass das Typenschild manipuliert wurde. Eine erneute Fahndungsabfrage mit der korrekten Nummer ergab einen Treffer. Es handelt sich laut Polizei bei dem Fahrzeug um einen Radlader, der im Juni 2023 in Torgelow gestohlen wurde. Als die Beamten am Nachmittag erneut nach Georgendorf gefahren sind, um den Radlader zu beschlagnahmen, war das Fahrzeug nicht mehr da. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.10.2024 | 16:30 Uhr