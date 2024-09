Stand: 11.09.2024 15:33 Uhr Gegen Einsamkeit im Alter: Projekt in Malchow gewinnt 3. Preis

Mit der Initiative "Wir sind Malchow" zählt die Stadt Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu den Gewinnern des Altenpflegepreises des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Für das "Senioren-Bingo-Café" im Haus des Gastes "Werleburg", das regelmäßig von Oktober bis März stattfindet, gab es den 3. Preis. Ziel ist es, ältere Menschen vor Einsamkeit zu bewahren. Schülerinnen und Schüler der Fleesenseeschule backen in der Schule Kuchen für die Senioren und spielen anschließend mit ihnen Bingo. Zudem gibt es ein Kulturprogramm, unter anderem mit Live-Musik. Damit die Seniorinnen und Senioren am aktuellen Geschehen der Stadt teilhaben, erfahren sie zudem, welche Entwicklungen und Projekte in der Region vorangetrieben werden. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Unternehmen der Stadt. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wurde am Dienstag auf der Pflegemesse in Rostock übergeben, so Bürgermeister René Putzar (parteilos). Insgesamt gab es 14 Vorschläge für den Preis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte