Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen erweitert sein Archiv

Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat seit Mittwoch den größten Bestand eines Reuter-Archivs in Norddeutschland, wie Museumsleiter Torsten Jahn erklärte. Der frühere Museumsdirektor Arnold Hückstädt übergab sein privates Archiv an das Museum. Zu Hückstädts Fundus gehören Zeichnungen und Bilder von Fritz Reuter und seinen Zeitgenossen ebenso wie 500 Artikel über Reuter aus Zeitungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zudem eine Kartei mit umfangreichen Quellenangaben über niederdeutsche Dichter, zu denen neben Reuter auch Rudolf Tarnow und John Brinkmann gehören. Zuvor hatte das Museum bereits das private Archiv Hans-Joachim Gryphans aus Berlin übernommen. Es umfasst mehr als 100 Laufende Meter Materialien in einem Wert von rund 125.000 Euro. Darunter Bücher, Zeichnungen, Briefe und Karten. Die Stadt Stavenhagen hat für das Archiv ein zusätzliches Gebäude angemietet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte