27.01.2025 Friedland: Rangelei mit Polizei im Einkaufscenter

Am Montagnachmittag hat ein 30-jähriger Mann in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) im Stadtcenter einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte er Faschingsplakate heruntergerissen. Als die Beamten ihn aus dem Center bringen wollten, kam es zu einer Rangelei. Dabei verletzten sich die Polizisten. Den Mauretanier haben die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Er war bereits am Sonnabend aufgefallen, weil er an einem Wahlkampfstand der CDU in Friedland mehrere Helferinnen und Helfer belästigt, bedroht und bespuckt, sowie ein Wahlplakat beschädigt hatte. Die Ausländerbehörde und der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises wurden informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

