Stand: 05.09.2024 06:30 Uhr Fördergeld für Wohnungsbau in Neubrandenburg

Die Wohnungsgesellschaft NEUWOGES in Neubrandenburg bekommt für die Sanierung eines Wohnblocks und den Neubau von drei Wohnhäusern zinsfreie Kredite in Höhe von 9,6 Millionen Euro vom Land. Bauminister Pegel übergibt dazu am Vormittag einen entsprechenden Bescheid aus dem Programm Wohnungsbau sozial. In einem Sechsgeschosser aus dem Jahr 1976 auf dem Lindenberg sollen alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und alle Bäder saniert werden. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Drei Häuser entstehen in der Neubrandenburger Oststadt. Die neuen Wohnungen sollen Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein und einem niedrigen oder mittleren Einkommen vorbehalten sein.

