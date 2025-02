Stand: 07.02.2025 16:48 Uhr Fleesensee Resort will Gebäude mit Erdwärme versorgen

Das Fleesensee Resort in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will 70 Grad Celsius heißes Wasser an die Oberfläche fördern. Hotels, Ferienappartments und das Schwimmbad sollen so zukünftig mittels Erdwärme versorgt werden. Dass das möglich und wirtschaftlich sinnvoll sei, habe eine Machbarkeitsstudie bestätigt, so Geschäftsführer Michael Scharf. Neben der Unabhängigkeit von Erdgas versprechen die Ergebnisse auch rund 400.000 Euro Ersparnis jährlich. Die Investitionskosten liegen bei rund 20 Millionen Euro.

