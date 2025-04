Stand: 13.04.2025 12:40 Uhr Fischadler sind in den Müritz-Nationalpark zurückgekehrt

Die Fischadler sind nach ihrer Winterrast im Süden zurück im Müritz-Nationalpark. In Federow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein Paar das Nest im Dorf bezogen. Derzeit liegt ein Ei im Nest der Fischadler. Von Ostern an sollen Besucher hautnah bei der Aufzucht der Jungen dabei sein können. Es gibt wieder via Kamera eine Liveübertragung in die Nationalparkinformation. Die Gemeinde hat den Anschluss erneuern lassen und hofft, dass die Technik funktioniert. Im Vorjahr war eine neue Kamera angeschafft worden, die jedoch nach kurzem Betrieb ihren Dienst versagte. In diesem Jahr hoffen die Verantwortlichen auf eine reibungslose Übertragung der Bilder aus dem Nest in die Nationalparkinformation.

