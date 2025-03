Stand: 16.03.2025 08:40 Uhr Feuerwehren in Vorpommern gewinnen viele neue Mitglieder

Der Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald ist im Vorjahr um 166 Mitglieder gewachsen. Diese Bilanz zog der Verband am Sonnabend auf seiner Jahreshauptversammlung in Ducherow. Damit gehören 7.462 Einsatzkräfte und Jugendliche dem Verband an. Sie sind in 148 Freiwilligen Feuerwehren organisiert und wurden 2024 zu rund 2.200 Einsätzen gerufen. Dabei handelte es sich in 770 Fällen um Brände. Noch rund 300 Mitglieder mehr haben die 181 Feuerwehren in der Mecklenburgischen Seenplatte. Kreiswehrführer Stefan Drews nutzte die Jahreshauptversammlung am Sonnabend in Göhren-Lebbin, um verdienstvolle Feuerwehrleute auszuzeichnen. Dazu gehörte unter anderem der Gemeindebrandmeister Rene Lepke aus Zarnikow bei Dargun. Er erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Silber. Zudem stellte Drews das neue Logo des Kreisfeuerwehrverbandes Mecklenburgische Seenplatte vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.03.2025 | 08:40 Uhr