Feuerwehreinsatz wegen ätzender Lauge in Neubrandenburg

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz an der Woldegker Chaussee in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgerückt. Laut Polizei war in den Räumen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales eine ätzende Flüssigkeit ausgelaufen. Vier Menschen klagten anschließend über Atemwegsreizungen und wurden ins Klinikum gebracht, so die Polizei. In Spezialanzügen evakuierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die betroffene Etage des Landesamtes und fanden eine ätzende Substanz. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem gefundenen Stoff wohl um Lauge. Man gehe von einer Straftrat aus, so eine Sprecherin. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Auskunft des Landkreises bleibt das Sozial- und Jugendamt am Donnerstag geschlossen. Die Mitarbeiter seien aber telefonisch und per Email erreichbar, heißt es.

