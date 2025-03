Stand: 14.03.2025 11:00 Uhr Neubrandenburg: 34-Jähriger verteilt ätzende Lauge im Sozialamt

Nachdem am frühen Donnerstagmorgen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ätzende Lauge in einem Büro des Sozialamtes des Kreises verschüttet wurde, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 34-Jährige muss sich wegen Körperverletzung, Einbruchs und Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei hatte am Donnerstagnachmittag Durchsuchungen durchgeführt, um Beweismittel sicherzustellen. Wegen der Lauge mussten laut Polizei neun Menschen durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude gebracht werden. Vier von ihnen kamen aufgrund von Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte