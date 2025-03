Stand: 13.03.2025 09:15 Uhr Feuerwehreinsatz wegen ätzender Flüssigkeit in Neubrandenburg

Polizei und Feuerwehr sind am Morgen zu einem Einsatz an der Woldegker Chaussee in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgerückt. Dort soll eine ätzende Flüssigkeit in einem Bürogebäude ausgelaufen sein. Verletzte gibt es laut Polizei keine. Um welche Flüssigkeit es sich handelt, sei noch unklar. Die betroffene Etage wurde evakuiert. Ein Teppichboden soll verätzt sein. Ein Tatverdächtiger sei ins Visier geraten, so eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte