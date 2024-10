Stand: 07.10.2024 14:44 Uhr FC Motor Neubrandenburg Süd spielt bei EM der Geflüchteten

Zunächst hat sich das Team auf den Weg nach Frankfurt am Main, zur DFB-Zentrale, gemacht. Dort wird die Neubrandenburger Mannschaft unter anderen vom DFB-Präsidenten Neuendorf begrüßt. Er ist auch bei der Einkleidung der Spieler und bei einer Trainingseinheit mit einem DFB-Coach dabei. Von Frankfurt aus geht es am Mittwoch weiter nach Nyon in der Schweiz. Dort kämpft Motor Süd, also Team Deutschland, dann mit 15 anderen Nationalmannschaften um den EM-Titel. Der Neubrandenburger Verein wurde bereits mehrfach für seine Integrationsarbeit ausgezeichnet. Die Mannschaft besteht zu zwei Dritteln aus Geflüchteten. Motor Süd hatte sich bei einem Turnier in Berlin für die EM qualifiziert und vertritt den DFB dort bereits zum zweiten Mal. Die Premiere der Geflüchteten-EM vor zwei Jahren hatten die Neubrandenburger sogar gewonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 07.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte