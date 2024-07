Stand: 02.07.2024 07:31 Uhr Erste Stadtvertretersitzung nach Wahl in Röbel verschoben

Eigentlich sollte am Dienstagabend in Röbel an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) im Haus des Gastes erstmals nach der Kommunalwahl die neue Stadtvertretung zusammenkommen. Doch nun musste die Sitzung verschoben werden, weil die überarbeitete Hauptsatzung der Gemeinde noch nicht zur Vorlage bereitliegt. Bei der Wahl hatte das „Bündnis für Röbel“ mit 28,9 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Mit nur wenigen Zehntel-Prozentpunkten dahinter folgen jeweils CDU und SPD. Auch die Grünen sind wieder im Röbeler Stadtparlament - wenn auch mit weniger Sitzen. Vertreter der Linkspartei gehören der neuen Röbeler Stadtvertretung nicht mehr an. Der neue Termin zur konstituierenden Sitzung ist nun für den 16. Juli angesetzt.

In der gesamten Region kommen in den nächsten Tagen und Wochen die frisch gewählten Stadt- und Gemeindevertreter zu ihren ersten Sitzungen zusammen. Am Donnerstag treffen sich beispielsweise die neuen Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen in Neustrelitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte