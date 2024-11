Stand: 14.11.2024 12:35 Uhr Erinnerungsstätte Alt Rehse bekommt 180.000 Euro Fördergeld

Der Verein der Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erhält knapp 180.000 Euro vom Förderprogramm „Jugend erinnert vor Ort“ des Bundes. Das Geld soll in das Projekt "Alt Rehse Revisited. Multimediale Geschichtsarbeit im Ländlichen Raum" fließen. Dabei überlegen sich Jugendliche neue Formate um die Erinnerung aufrecht zu halten. In dem ehemaligen NS-Musterdorf Alt Rehse war in der Nazizeit eine Führerschule. Dort wurden etwa 12.000 Beschäftigte des Gesundheitswesens ideologisch ausgebildet.

