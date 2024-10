Stand: 01.10.2024 10:51 Uhr Erinnerung an Mauerfall: Neustrelitz mit Veranstaltungsmarathon

Mit insgesamt 23 Veranstaltungen bis Mitte November wollen die Stadt Neustrelitz, mehrere Vereine und das Theater an die Friedliche Revolution 1989 in der DDR erinnern. Zum Beispiel plant das Theater am 17. Oktober die Uraufführung des Stückes "Inoffizielle Gefühle", das sich mit queerem Leben in der DDR befasst. Geplant sind ein Friedensgebet in der Stadtkirche und eine anschließende Podiumsdiskussion. Erwartet wird auch die Schauspielerin Corinna Harfouch. Sie ist am 25. Oktober im Theater Neustrelitz zu Gast. Markus Meckel - letzter DDR-Außenminister - besucht Neustrelitz am 6. November.

