Stand: 13.01.2025 07:10 Uhr Entwarnung: Pegel am Haff sinken wieder

Die Hochwassersituation in Vorpommern entspannt sich. Die Pegel sinken langsam wieder. Zwischenzeitlich war am Wochenende die Alarmstufe zwei ausgerufen worden. Im Bereich Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Freiwillige Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Dort wird der Deich kontrolliert. Die durch Ueckermünde fließende Uecker war am Sonnabend über ihre Ufer getreten und hatte mehrere Wiesen und Uferwege überschwemmt. Nach Aussage des Kreissprechers sei die Lage aber unter Kontrolle und es drohe keine Gefahr. Mittlerweile ist die Alarmstufe im Kreis Vorpommern-Greifswald wieder aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.01.2025 | 09:30 Uhr