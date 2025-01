Stand: 07.01.2025 17:54 Uhr Eislaufhalle Neubrandenburg mit Besucherrekord

In Neubrandenburg ist am vergangenen Wochenende die 16. Eislaufsaison ice4fun mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Erstmals kamen nach Angaben der Neubrandenburger Stadtwerke mehr als 21.000 Schlittschuhfans in die neu.sw Eislaufhalle auf dem Marktplatz, rund 500 pro Tag. Im Vorjahr waren es insgesamt 20.000. Sowohl die EisSchule mit dem Eishockeyverein Neubrandenburg Blizzards als auch die Termine für das Eisstockschießen waren ausgebucht. Das Eislaufen für Senioren sei ebenfalls gut angenommen worden, heißt es. Die Halle war dafür jeweils eine Stunde ausschließlich Gästen ab 60 vorbehalten.

